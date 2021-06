Twitter startet Abo-Angebot - zunächst in Australien und Kanada

Twitter führt erstmals Funktionen nur für Abo-Nutzer ein. Sie werden künftig unter anderem 30 Sekunden lang fertige Tweets verändern können. Ausserdem können sie gespeicherte Tweets in "Bookmark"-Ordnern besser organisieren und bekommen eine eigene Kundenbetreuung, wie Twitter am Donnerstag mitteilte. Das Abo mit dem Namen Twitter Blue wird zunächst in Australien und Kanada eingeführt.