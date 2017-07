Twitter stellt neuen Finanzchef vor

Der Kurznachrichtendienst Twitter hat einen neuen Finanzvorstand gefunden. Ned Segal werde den Posten ab Ende August übernehmen, teilte das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mit. Der Neuzugang kommt vom kalifornischen Software-Hersteller Intuit. Zuvor war er auch fast 17 Jahre lang für die Investmentbank Goldman Sachs tätig. Twitters bisheriger Finanzchef Anthony Noto hatte sich seit November 2016 in Personalunion auch als operativer Vorstand um das Tagesgeschäft gekümmert. Künftig soll er sich nur noch dieser Aufgabe widmen. Noto kam vor drei Jahren ebenfalls von Goldman Sachs und arbeitete bereits bei dem Wall-Street-Haus mit Segal zusammen. Bei Anlegern kam die Nachricht gut an - Twitters Aktienkurs stieg nachbörslich um rund drei Prozent./hbr/DP/mis