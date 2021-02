TX Group bildet Investment Committee für Start-up-Investitionen

Der Ausschuss werde vorwiegend für den Ventures-Bereich der TX Group (TX Ventures) sowie für das Unternehmen TX Markets tätig sein, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Der Fokus liege dabei auf Investitionen in Start-ups in den Bereichen Consumer Fintech, Productivity sowie Digital Entertainment, die sich in einer frühen Entwicklungsphase oder in der Wachstumsphase befinden.

Dem Komitee gehören neben Romy Schnelle, (Partner High-Tech Gründerfonds) auch Pietro Supino (Präsident und Verleger TX Group) an, sowie Sandro Macciacchini (Leiter Finanzen& Personal TX Group), Samuel Hügli (Leiter Technologie & Ventures TX Group) und Olivier Rihs (CEO TX Markets).

Unterstützt wird es von Andreas Schlenker (Chief Corporate Development Officer TX Markets) und Jens Schleuniger (Head of Portfolio Management Ventures, TX Group).

sig/ra

(AWP)