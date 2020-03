TX Group: Generalversammlung ohne persönliche Teilnahme

Wegen der der ausserordentlichen Lage und dem Versammlungsverbot im Zusammenhang mit dem Coronavirus führt das Medienunternehmen TX Group die Generalversammlung am 3. April ohne Aktionäre durch. Eine persönliche Teilnahme sei nicht möglich und das Stimmrecht kann ausschliesslich über die Stimmrechtsvertreterin ausgeübt werden, wie es in einer Mitteilung am Donnerstag heisst.