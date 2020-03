TX-Group-Pendlerzeitung 20 Minuten verzichtet auf Regionalausgaben

In einer Mitteilung vom Montag wird das Wegfallen der Regionalausgaben mit der veränderten Newslage und dem starken Einbruch bei den Werbeumsätzen begründet.

Neu erscheine "20 Minuten" in je einer Version für die Deutsch- und die Westschweiz sowie - unverändert - das Tessin. Sobald sich die Lage wieder normalisiere, würden die Regionalausgaben wieder wie gewohnt erscheinen, hiess es weiter.

Zudem kommt die Zeitung nun auch in die Läden: In Zusammenarbeit mit dem Nahrungsmitteldetailhandel erschliesse "20 Minuten" 150 neue Boxenstandorte in der ganzen Schweiz. Trotz weitverbreitetem Homeoffice und wegfallendem Pendeln fänden zwar 50 Prozent der normalen Auflage derzeit den Weg zu den Lesern. Mit den neuen Boxenstandorten stelle man aber sicher, dass die interessierten Leser weiterhin die wichtigsten News bekämen. Zudem könne die Zeitung die allfällige Wartezeit vor den Läden verkürzen.

Neue "Design Director" bei Tamedia

Ebenfalls am Montag gab die TX Group eine Personalie im Bereich der Digitalen Bezahlmedien (Digital Paid Media) der TX-Zeitungssparte Tamedia bekannt: Ab 18. Mai wird Doris Oberneder im Team von Produktechef Christoph Zimmer als "Design Director" die visuelle Gestaltung des gesamten Digitalauftritts der Tages- und Sonntagszeitungen verantworten.

Aktuell ist Oberneder Leiterin Design bei der Kommunikationsagentur Infel. Daneben übe sie verschiedene freiberufliche Mandate als Artdirektorin und Videojournalistin aus. Sie folgt auf Marina Bräm, die Tamedia wie bereits kommuniziert, verlässt.

tt/ys

(AWP)