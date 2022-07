TX Ventures beteiligt sich an Kreditplattform CSLT

CSLT habe eine Finanzierungsrunde unter dem Lead der Spartan Group erfolgreich abgeschlossen, wie der Venture Capital-Arm der TX Group am Mittwoch mitteilt. Mit an Bord seien auch die Tier-1-Investoren Coinbase Ventures, Kraken Ventures, GSR, Menai Financial Group und Luno Expeditions gewesen.

CLST will die Integration von Kryptogeldmarkt vorantreiben

CLST biete Institutionen ein sicheres Engagement auf dem wachsenden, globalen Markt für Kreditvergabe von digitalen Vermögenswerten, heisst es weiter. CLST adressiere als zentrale Anlaufstelle Kreditgeber und Kreditnehmer von digitalen Vermögenswerten. Dazu zählen Hedge-Fonds, Handelsunternehmen, Treasuries, Market Maker und Kryptobanken, die automatisierte Funktionen für die Verwaltung von Sicherheiten für digitale Vermögenswerte suchen.

Durch die Auswertung von geteilten Finanzdaten können Kreditgeber und -nehmer ihre ausstehende Beziehung vor dem Handel genau und effizient bewerten. Damit werde das Risiko gemindert, das mit der fehlenden Bewertung des Gegenparteirisikos in der Kreditbranche verbunden sei. CLST automatisiere so effektiv die bilaterale Preisverhandlung und -abrechnung für den Markt für unbesicherte und besicherte kurzfristige Kredite.

Nach einem Soft-Launch zu Beginn dieses Jahres, an dem mehr als 30 Institutionen teilnahmen, werde CLST noch in diesem Jahr mit einer breiten Marktversion der Anwendung live gehen.

pre/cg

(AWP)