U-Blox: Brit. Übernahmekommission verlängert Frist für Kaufangebot für Telit

Die Übernahmekommission habe einem Gesuch des Telit-Verwaltungsrats entsprochen, schrieb U-Blox am Freitag in einem Communiqué. Ursprünglich hätte U-Blox bis zum (heutigen) Freitag um 18 Uhr Zeit gehabt, ein verbindliches Angebot für Telit vorzulegen oder bekannt zu geben, dass keine Kaufofferte gemacht werde. Auch die neue Frist könne verlängert werden.

Wie bereits bekannt glaubt U-Blox, dass eine Zusammenführung der beiden Unternehmen strategisch Sinn ergeben würde und zu substantiellen Synergien führen könnte, hiess es weiter. U-Blox werde weiterhin alle Anstrengungen unternehmen, um im Interesse der Aktionäre auf ein mögliches Angebot für Telit hinzuarbeiten. "Es kann jedoch keine Gewissheit geben, dass ein festes Angebot gemacht wird", schrieb der Hersteller von Navigationschips.

Fusion per Aktientausch angeboten

Das Thalwiler Unternehmen hat am 20. November dem fast gleich grossen Konkurrenten Telit Communications ein Fusionsangebot unterbreitet. U-Blox bietet in einem nicht-bindenden Angebot eine Fusion per Aktientausch an, bei dem die Telit-Aktien mit 2,50 britische Pfund pro Stück bewertet würden. In der Halbleiterbranche gebe es derzeit einen hohen Konsolidierungsdruck, begründete eine U-Blox-Sprecherin das Angebot damals.

Man prüfe das Angebot, hiess es seitens Telit und man werde zu gegebener Zeit reagieren. Im Falle einer Fusion per Aktientausch werde Telit zu den vorgeschlagenen Konditionen rund 53 Prozent an dem fusionierten Unternehmen halten.

Insgesamt würde das Unternehmen mit rund 330 Millionen Pfund bewertet oder umgerechnet rund 362 Millionen Franken. Telit mit Hauptsitz in London ist Spezialist für drahtlose Kommunikation zwischen Maschinen (Machine-to-Machine, M2M) und das Internet der Dinge (IoT). Insbesondere bei den Mobilfunk-Modulen gibt es Überschneidungen mit der U-Blox-Produktpalette.

jb/kw

(AWP)