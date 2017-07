U-blox lanciert neues LTE-Modul für LPWA-IoT-Anwendungen

Der Halbleiterhersteller U-blox bringt ein neues LTE-Modul mit weltweiter Abdeckung auf den Markt. Das Produkt mit dem Namen SARA-R410M-02B verfügte über konfigurierbare LTE-Kategorie M1/NB1-Konnektivität und ist das kleinste auf dem Markt befindliche Modul, heisst es in einer Mitteilung des Unternehmens am Montag. Das globale Multi-Mode-Modul mit ultra-geringem Stromverbrauch eigne sich insbesondere für die Entwicklung von Low-Power Wide-Area Network (LPWA) Internet of Things-Anwendungen (IoT), heisst es weiter.