U-Blox stellt Empfängermodul für Zeitmessungslösung von Facebook

Die Lösung könne dank Open-Source leicht von anderen Benutzern übernommen werden und ermögliche eine Zeitmessung im Nanosekundenbereich. Solche Anforderungen bräuchten etwa 5G-Mobilfunknetze oder intelligente Stromnetze, wie U-Blox am Dienstag mitteilte.

Dabei werde der Rechenaufwand für die Synchronisierung der Uhrzeit zwischen verschiedenen Computern in einem Netzwerk reduziert, indem der Multiband-GNSS-Empfänger von U-Blox die Zeit mit den Atomuhren an Bord von Dutzenden von GNSS-Satelliten in der Umlaufbahn synchronisiere.

sta/ra

(AWP)