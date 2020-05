Uber gibt Geschäft mit Mietvelos und E-Scootern bei Lime ab

Uber gibt sein Geschäft mit Mietvelos und Elektro-Trottinettes an den Branchenpionier Lime ab. Gleichzeitig beteiligt sich der Fahrdienstvermittler damit auch als führender Investor an einer 170 Millionen Dollar schweren Finanzierungsrunde von Lime. E-Scooter und E-Bikes sollen künftig auch über die Uber-App buchbar sein, wie Lime am Donnerstag mitteilte.