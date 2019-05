Uber meldet Milliardenverlust - Umsatz steigt kräftig

Der US-Fahrdienstvermittler Uber hat zu Jahresbeginn tiefrote Zahlen geschrieben, aber einen kräftigen Umsatzanstieg verbucht. Im ersten Quartal fiel ein Verlust von 1,0 Milliarden Dollar (0,9 Mrd Euro) an, wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte Uber einen Gewinn von 3,8 Milliarden gemacht, was allerdings an hohen Sondererlösen durch Verkäufe von Auslandsbeteiligungen lag.