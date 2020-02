UBI-Banca-Grossaktionär stemmt sich gegen italienische Bankenfusion

Intesa will durch die Fusion mit dem Rivalen aus Bergamo das siebtgrösste Geldhaus der Euro-Zone schaffen. Intesa-Chef Carlo Messina hat eine Erhöhung des Gebots kategorisch ausgeschlossen. Die Wahrscheinlichkeit liege bei Null, sagte Messina dem Fernsehsender Bloomberg am Donnerstag. Am Mittwoch hatte UBI Banca betont zurückhaltend auf die Offerte reagiert. Man werde Berater anheuern, um die Offerte sowie mögliche Alternativen zu prüfen, hatte das Geldhaus am Mittwoch erklärt.

Intesa will mindestens zwei Drittel der UBI-Aktien einsammeln, hat sich aber vorbehalten, die Annahmeschwelle auf 50 Prozent plus eine Aktie zu senken.

(AWP)