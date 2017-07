UBP meldet Gewinnplus in H1 - Steigert Verwaltete Vermögen auf 118,9 Mrd CHF

Den Erfolg aus der Geschäftstätigkeit beziffert das Bankhaus per Ende Juni auf 509,5 Mio CHF, ein Plus gegenüber dem Vorjahreswert von 12,5%. Die Zinsmarge stieg insbesondere aufgrund der höheren Zinsen wegen des US-Dollars um 18,5% auf 139,3 Mio CHF. Der Kommissionserfolg ist laut Mitteilung um mehr als 10% gestiegen. Hier habe man von dem freundlichen Marktumfeld und die Zunahme der Vermögen der Privatkunden mit Beratungsmandat profitiert.

Gleichzeitig sind die Betriebskosten um 9,9% auf 323,7 Mio CHF gestiegen. Grund hierfür waren laut UBP in erster Linie die Kosten im Zusammenhang mit der im April 2016 abgeschlossenen Integration von Coutts in Asien.

Eine strikte Kostenkontrolle habe gleichzeitig aber dazu geführt, dass das Bankhaus das Kosten-Ertrags-Verhältnis (nach Abschreibungen und Rückstellungen) von 67,9% per Ende Dezember 2016 auf 63,5% per Ende Juni 2017 verbessern konnte. Beim Betriebsgewinn stehen damit 133,7 Mio CHF zu Buche, was einen Zuwachs von 21,2% gegenüber dem Vorjahresbetrag bedeutet.

Gleichzeitig habe sich das organische Wachstum im Asset Management mit Zuflüssen in Höhe von 1,6 Mrd CHF per Ende Juni fortgesetzt. "Dank dieser Neugelder konnten die Abflüsse im Zusammenhang mit den letzten Regularisierungswellen, von denen vor allem die europäischen und lateinamerikanischen Privatkunden betroffen waren, ausgeglichen werden", heisst es weiter.

Die Eigenmittelausstattung (Tier 1) beziffert UBP auf 26%. Sie übertraf damit den von Basel III und der FINMA vorgeschriebenen Mindestsatz deutlich.

hr/ra

(AWP)