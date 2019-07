UBP verbessert Halbjahresgewinn leicht - Höhere Kundengelder

Der Reingewinn der Vermögensverwaltungsbank für das erste Semester belief sich auf 117,2 Millionen Franken, was einem Anstieg von 1,7 Prozent entsprach. In den Zahlen enthalten ist allerdings der Verkauf einer Liegenschaft in London.

Der Erfolg aus Geschäftstätigkeit bildete sich derweil um 1,3 Prozent auf 533,2 Millionen Franken zurück. Das Minus war auf anhaltend rückläufige Börsengeschäfte privater und institutioneller Kunden in einem "unverändert als schwierig geltenden Marktumfeld" zurückzuführen, wie die UBP schreibt.

Derweil erhöhte sich der Betriebsaufwand um knapp 7 Prozent auf 363,9 Millionen Franken. Die Bank verweist auf die Kosten aus der Integration von Banque Carnegie in Luxembourg sowie der Ende 2018 abgeschlossenen Übernahme der Investmentgesellschaft ACPI in London. Aber auch Investitionen in Asien und im Bereich Digitalisierung hätten zur Erhöhung beigetragen.

Die verwalteten Kundenvermögen kletterten per Ende Juni auf 134,4 Milliarden Franken gegenüber 126,8 Milliarden per Ende Jahr. Dabei konnte die Bank von Netto-Neugeldern von Privatkunden sowie den Zuflüssen aus der Übernahme der Banque Carnegie in Luxembourg Anfang 2019 in Höhe von 2,1 Milliarden profitieren. Die nachteiligen Folgen eines stärkeren Frankes sowie Abflüsse von institutionellen Geldern von Anfang Jahr konnten durch den guten Marktverlauf kompensiert werden.

Die Integration der beiden jüngsten Akquisitionen sowie der neuen Teams in Asien beginne Früchte zu tragen, wird UBP-Chef Guy de Picciotto in der Mitteilung zitiert. Dem zweiten Halbjahr blicke er "mit Zuversicht" entgegen.

