UBS-Aktien drehen nach Rekordbusse in Frankreich ins Minus

Die UBS soll eine Busse von 3,7 Milliarden Euro zahlen - zu diesem Schluss ist ein Pariser Gericht am Mittwoch gekommen. Ausserdem muss die Bank Schadenersatzzahlungen in Höhe von 800 Millionen Euro an den französischen Staat zahlen. Die Aktien wurden sofort durchgereicht und sind mittlerweile der grösste Verlierer unter den Blue Chips. Der Bank wurde Beihilfe zur Steuerhinterziehung vorgeworfen.