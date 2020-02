UBS-Aktien legen nach Führungswechsel deutlich zu

Die UBS-Aktien sind am Donnerstag gegen 9.25 Uhr mit einem Plus von 1,5 Prozent auf 13,11 Franken der klar stärkste Bluechip-Titel am Schweizer Markt. Der Gesamtmarkt (SMI) notiert derweil um 0,21 Prozent im Minus.

Über den Abgang von Sergio Ermotti war bereits in den vergangenen Wochen in Schweizer und internationalen Medien spekuliert worden: Die Marktteilnehmer zeigen sich entsprechend von seiner Ablösung nicht überrascht. Sein designierter Nachfolger Ralph Hamer gilt in Branchenkreisen vor allem als Digitalisierer: Unter Hamers dürfte die UBS entsprechend die Digitalisierung weiteren Schub erhalten, so der Tenor der Analysten.

Hamers habe sich bei der ING vor allem als "Vorreiter des digitalen Bankings" profiliert und die niederländische Bank transformiert, betonten auch die Analysten von Jefferies in einem Kommentar. "Das Digitale ist nun zur DNA der ING geworden - und Hamers ist das Gesicht dieser Strategie."

Die UBS dürfte unter Hamers ihren Vorsprung bei der Digitalisierung nochmals ausbauen, hoffen die Analysten der ZKB. Positiv zu werten sei allerdings, dass Hamers kein "Investment Banker" sei, betonen die Experten: Im Fokus für das laufende Jahr 2020 werde aber nach wie vor die Restrukturierung des globalen Vermögensverwaltungsgeschäfts sowie der französische Rechtsfall stehen, so die Kantonalbank.

Auch ein Händler am Schweizer Markt verwies am Donnerstagmorgen auf die Erfahrung des künftigen UBS-CEO mit der Digitalisierung, weist aber auch auf die mangelnde Erfahrung im Kerngeschäft der UBS hin: "Die Erfahrung in der Vermögensverwaltung fehlt ihm ein bisschen - dafür hat er ja aber den Iqbal Kahn".

Die Bank Vontobel lobt in einem ersten Kommentar ebenfalls den Leistungsausweis von Hamers bei der niederländischen Bankengruppe: Dieser habe einen fundamentale Veränderung des Geschäftsmodells bei ING durchgesetzt. "ING gilt nun als eines der besten Beispiele für digitale Innovation im Bankensektor", so der zuständige Analyst.

