UBS-Chef: Sind "besessen" vom Thema Kosten

UBS-Chef Sergio Ermotti bereitet die Bank auf weitere Kostensenkungen vor. "Wir werden noch mehr unternehmen, um auf die Marktbedingungen zu reagieren", sagte er in einem am Montag veröffentlichten Interview mit "Bloomberg". UBS sei vom Thema Kosten "besessen". Das Institut wolle nicht nur in der Investmentbank sparen, sondern im gesamten Konzern. "Nichts ist wirklich unantastbar", sagte der Manager. Details nannte er nicht.