UBS hebt Rückstellungen für Rechtsfälle leicht an

(Extra) - Die Grossbank UBS hat weiterhin umfangreiche Rückstellungen für offene Rechtsfälle in den Büchern. Per Ende Dezember 2020 weist das Finanzinstitut Rückstellungen im Wert von 2,06 Milliarden Dollar aus gegenüber einem Wert von 2,00 Milliarden Dollar per Ende September.