UBS intensiviert laut Medienbericht Nachfolgeplanung für CEO Ermotti

VR-Präsident Axel Weber favorisiere einen Kandidaten, der von aussen komme. Ermotti selbst habe auch jüngst zu Investoren gesagt, dass die Bank an einem Plan zu seiner Nachfolge arbeite. Ein Wechsel steht aber offensichtlich nicht unmittelbarer bevor. Einem Informanten zufolge könnte Ermotti noch zwei oder mehr Jahre bleiben.

Ermotti stiess im April 2011 von UniCredit zur UBS. Er wurde im September des gleichen Jahres zum interimistischen CEO ernannt und wurde im November definitiv auf seine heutige Position gehoben. Ermotti ist somit einer der dienstältesten CEOs einer europäischen Bank.

"Nachfolgeplanung ist und wird Teil unserer regelmässigen, anhaltenden Aktivitäten zur Führung der Bank sein", schrieb die UBS in einer Stellungnahme an Bloomberg. "Es gibt keine Veränderungen gegenüber dem, was der Chairman und der CEO bezüglich der Planung, dem Verfahren und dem Zeitpunkt einer möglichen Nachfolge zuvor kommuniziert haben."

ra/kw

(AWP)