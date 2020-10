UBS-Joint-Venture in Brasilien ernennt Daniel Bassan zum CEO

Daniel Bassan war im März 2016 von der UBS als Leiter des Investmentbankings in Brasilien an Bord geholt worden. Davor war er in leitenden Positionen bei der Credit Suisse und der brasilianischen BTG Pactual tätig.

Präsidiert wird das Joint Venture von Hélio Magalhães. Er ist der Verwaltungsratspräsident der Banco do Brasil. Als Vizepräsidentin tritt Sylvia Coutinho an, die für UBS das Brasilien-Geschäft und die Vermögensverwaltung in Lateinamerika führt.

Weiter nehmen von brasilianischer Seite der neue CEO der Banco do Brasil, André Guilherme Brandão, sowie der Leiter Capital Markets Francisco Lassalvia im Verwaltungsrat Einsitz. Von der UBS komplettieren Americas-COO Darryll Hendricks und Ros L'Esperance, Co-Leiterin Global Banking der UBS Investment Bank, das Gremium.

UBS und Banco do Brasil hatten vor einem Jahr die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens beschlossen. Im August dieses Jahres erhielt es von den brasilianischen Behörden grünes Licht für die Betriebsaufnahme. Am Joint Venture mit Sitz in São Paulo hält die Schweizer Grossbank 50,01 Prozent.

Die UBS BB Investment Bank soll den Angaben zufolge die südamerikanischen Märkte Brasilien, Argentinien, Chile, Peru, Paraguay und Uruguay mit Dienstleistungen zum Investment Banking bedienen. Zudem betreibt die Bank künftig in Brasilien Wertpapiergeschäfte für institutionelle Kunden.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte bereits zuvor über den Namen für das Joint Venture sowie über Bassan als Chef berichtet.

sig/rw/mk/ys

(AWP)