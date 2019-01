UBS kämpfte im vierten Quartal mit den Finanzmarkt-Turbulenzen

(Erweiterte Fassung) - Die UBS hat im vierten Quartal 2018 die starken Turbulenzen an den Finanzmärkten zu spüren bekommen und weniger verdient als von Börsenexperten erwartet. Im Gesamtjahr hat das Institut aber deutlich mehr eingenommen als im Vorjahr, das wegen eines grösseren Abschreibers in den USA schwach ausgefallen war. Am verbesserten Jahresergebnis sollen die Aktionäre in Form einer höheren Dividende teilhaben. Für die nächsten Quartale gibt sich die grösste Schweizer Bank angesichts der Unsicherheiten vorsichtig.