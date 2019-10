UBS legt italienisches Gerichtsverfahren mit Millionenzahlung bei

Die Grossbank UBS leistet zur Beilegung eines Geldwäscherei-Verfahrens in Italien Zahlungen über insgesamt 10,3 Millionen Euro. Damit kann das Institut ein laufendes Verfahren der italienischen Behörden beilegen, wie die UBS am Freitag entsprechende Medienberichte bestätigte. Im Sommer hatte die Bank in Italien bereits 101 Millionen Euro bezahlt.