UBS: Martin Wittig löst Roland Koch als Aufsichtsratchef bei UBS Europe ab

Roland Koch (63), der zehn Jahre an der Spitze des Aufsichtsrates stand, erreichte nach den Regeln des Instituts die Grenze seiner Amtszeit und konnte daher nicht erneut in das Gremium gewählt werden. Die UBS Deutschland war Ende 2016 in die UBS Europe übergegangen. Dort sind die Geschäfte in mehreren europäischen Ländern gebündelt.

Wittig, der unter anderem in führenden Positionen bei Beratungsunternehmen tätig war, dankte Koch im Namen des Aufsichtsrates für "seine herausragende Leistung". Er habe massgeblich zur Gründung der UBS Europe SE im Jahr 2016 beigetragen und ihre erfolgreiche Entwicklung seitdem entscheidend beeinflusst.

Neu in das Kontrollgremium wurde Deutsche-Börse-Finanzchef Gregor Pottmeyer gewählt. Er folgt Wittig, der seit 2016 im Aufsichtsrat der UBS Europe sitzt, auf den Posten als Vorsitzender des Prüfungsausschusses.

