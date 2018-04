UBS nominiert Fred Hu für die Wahl in den Verwaltungsrat

Fred Hu ist seit 2010 Chairman der Primavera Capital Group, einer in Peking und Hongkong ansässigen globalen Investmentgesellschaft, wie es in einer Medienmitteilung der UBS heisst. Vor der Gründung von Primavera war er während 13 Jahre bei Goldman Sachs in verschiedenen leitenden Positionen tätig und federführend beim Aufbau des Unternehmens in Asien. Davor arbeitete er als Ökonom beim Internationalen Währungsfonds in Washington. Hu ist 1963 geboren und chinesischer Staatsbürger.

Nicht mehr zur Wahl in den Verwaltungsrat der UBS Group zur Verfügung steht dagegen William Parrett, der erstmals 2008 ins oberste Führungs- und Aufsichtsgremium der Bank gewählt wurde. Parrett wurde Anfang dieses Jahres Verwaltungsratspräsident der UBS Americas Holding LLC, wie es in der Mitteilung der UBS heisst. Fortan werde es sich auf dieses strategisch wichtige Mandat konzentrieren, so die Bank.

jr/ra

(AWP)