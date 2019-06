UBS plant Partnerschaft mit japanischer Sumitomo

Die Grossbank UBS plant ein Joint Venture einer japanischen Finanzholding. "Wir werden an diesem Freitag eine Partnerschaft mit der japanischen Bank Sumitomo Mitsui Trust in der Vermögensverwaltung besiegeln", sagte UBS-Chef Sergio Ermotti am Donnerstag in einem Interview mit dem deutschen "Handelsblatt". Die Grossbank bestätigte die Information gegenüber der Nachrichtenagentur AWP.