UBS-Prozess geht am Pariser Strafgericht in die nächste Runde

Am Pariser Strafgericht rückt am (heutigen) Montag der Prozess gegen die UBS in den Fokus. In den Wochen davor hatten sich die Debatten vor allem um Verfahrensfragen gedreht. Die Grossbank, ihre französische Tochter und sechs Manager werden vom französischen Staat beschuldigt, in den Jahren 2004 und 2012 französischen Staatsbürgern dabei geholfen zu haben, Geld vor dem Fiskus in der Schweiz versteckt zu haben.