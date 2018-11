UBS-Prozess: Pariser Gericht wird Urteil am 20. Februar verkünden

(Text mit kurzer Stellungnahme der UBS ergänzt) - Im Prozess am Pariser Strafgerichtshof gegen die UBS, in dem es im Kern um den Vorwurf der Beihilfe zur Steuerhinterziehung geht, werden die Richter ihr Urteil am 20. Februar 2019 verkünden. Das teilte das Gericht am Donnerstag, dem letzten Prozesstag, mit.