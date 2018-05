UBS regelt Verantwortung für CoCo-Bonds neu

Coco-Bonds (Contingent Convertible Bond) oder Additional-Tier-1 sind Kapitalinstrumente, die in der Bilanz zwar Fremdkapital darstellen, die aber bei gewissen Ereignissen in Eigenkapital gewandelt werden und dazu dienen sollen, Verluste aufzufangen. Solche Kapitalinstrumente - per Ende des ersten Quartals 2018 beliefen sich die AT1 bei der UBS auf 10,9 Milliarden Franken - die direkt von der UBS Group ausgegeben werden, belasteten aber nach dem bisherigem Schweizer Steuerregime die gesamte Steuerrechnung für den Konzern. Wird die Ausgabe von Kapital- und Schuldinstrumenten aber durch eine Tochtergesellschaft ausgegeben, kann die Steuerlast gemildert werden.

Die Übertragung der Ausgabezuständigkeit auf die UBS Group Funding (Switzerland) ist aber nur eine Zwischenlösung. Denn gemäss einem Beschluss des Bundesrat vom Februar sollen die systemrelevanten Banken-Holdinggesellschaften steuerlich nicht mehr benachteiligt werden. Tritt dieser Beschluss in Kraft, soll gemäss Mitteilung die UBS Group Funding als Ausgabestelle für kapitalsichernde Instrumente wieder durch die UBS Group abgelöst werden.

sig/cf

(AWP)