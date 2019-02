UBS rüttelt nach Frankreich-Urteil nicht an Dividende - Zu früh für Auswirkungen

(ergänzt mit weiteren Aussagen vom Call) - Die UBS will trotz der in erster Instanz verhängten Rekordstrafe in einem Gerichtsprozess in Frankreich nicht von ihrer Dividendenpolitik abrücken. Die für 2018 vorgeschlagene Dividende von 70 Rappen je Aktie solle nicht angetastet werden, sagte Bankchef Sergio Ermotti am Freitag an einer Telefonkonferenz für Analysten.