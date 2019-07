UBS schafft spezialisiertes Team für Privatkapital

Die Grossbank UBS schafft in seiner Investmentbank ein neues Team. Dieses soll den Kapitalbedarf von nicht kotierten Unternehmen mit Anlegern zusammenzubringen, die Investitionen in "privates Kapital" tätigen möchten. Die UBS sieht in dem neuen "Private Capital Markets"-Team (PCM) ein "riesiges Potenzial", wie einem internen Memo der Bank vom Mittwoch zu entnehmen ist, welches AWP vorliegt.