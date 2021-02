UBS schliesst Aktienrückkaufprogramm 2018-2021 ab

Die UBS hat das im März 2018 gestartete dreijährige Aktienrückkaufprogramm am (gestrigen) 2. Februar abgeschlossen. Insgesamt wurden im Rahmen dieses Programms 156,6 Millionen Aktien für 2 Milliarden Franken über eine separate Handelslinie an der SIX Swiss Exchange zurückgekauft. Dies entspricht 4,06 Prozent des aktuellen Aktienkapitals der UBS Group, wie die Bank mitteilte.