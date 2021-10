Die Grossbank UBS schliesst laut einem Medienbericht ihre Brokerage-Aktivitäten in Mexiko. Die Mitarbeiter seien am Mittwoch über die Entscheidung informiert worden, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf zwei mit der Sache vertraute Personen. Eine Stellungnahme der Bank stand an Donnerstagvormittag vorerst noch aus.