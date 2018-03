Zu diesem Zweck werde an der Schweizer Börse eine zweite Handelslinie eröffnet. Die separate Handelslinie an der SIX Swiss Exchange werde somit voraussichtlich bis zu 25. März 2021 aufrechterhalten. UBS-Aktionäre könnten ihre Anteile aber auch auf der ordentlichen Handelslinie an die Bank verkaufen.

Früheren Angaben zufolge will die UBS im laufenden Jahr Aktien für maximal 550 Mio CHF zurückkaufen.

ra/cf

(AWP)