UBS und "Finanz und Wirtschaft" machen Research im Auftrag der SIX

Das so genannte "Stage Programm" konnte die UBS als neue Research-Partnerin und die "Finanz und Wirtschaft" als neue "Factsheet Providerin" gewinnen, wie es in einer Mitteilung der SIX vom Donnerstag hiess. Baader Helvea und die Zürcher Kantonalbank seien weiterhin als Research-Partner dabei. Bank am Bellevue und Vontobel werden nicht mehr genannt.

Das Programm wurde im September 2016 ins Leben gerufen und soll kotierten kleinen und mittleren Unternehmen helfen, ihre Präsenz am Kapitalmarkt und ihre Bekanntheit zu verbessern. Gerade viele kleinere gelistete Gesellschaften in der Schweiz werden gar nicht von Analysten abgedeckt. Seit der Lancierung stosse das Programm denn auch auf "wachsendes Interesse", so die SIX am Donnerstag. Mittlerweile würden 15 Unternehmen von dem Angebot Gebrauch machen.

Mandate erfolgen nach Zufallsprinzip

Geschätzt werde vor allem, dass es keinen direkten Vertrag mit den Research-Partnern gibt. Denn um mögliche Interessenkonflikte zu vermeiden, haben weder die Emittenten noch die Banken einen Einfluss auf die Verteilung der Research-Mandate. Diese erfolgt nach einem Zufallsprinzip.

Zum Start des Geschäfts hatte eine Verantwortliche in einem Interview mit der "Finanz und Wirtschaft" auch etwas zu den Kosten gesagt: Das Basispaket, was unter anderem ein regelmässig aktualisiertes "Factsheet" umfasst, koste 3'000 Franken pro Jahr. Die Analyse-Abdeckung durch eine Bank inklusive Basispaket koste dann jährlich 32'000 Franken, für zwei Banken komme man auf 48'000 Franken, und bei drei Banken müsse das Unternehmen 78'000 Franken pro Jahr aufbringen.

Wie genau diese Beträge dann allerdings zwischen Bank und SIX aufgeteilt werden, verriet die Managerin damals nicht.

