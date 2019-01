WEF-Ticker I

Am Dienstag fällt in Davos zum 49. Mal der Startschuss zum World Economic Forum. Ueli Maurer steht voll im Rampenlicht. Und Parteikollege Roger Köppel nimmt sich am «WEF fürs Volk» einmal mehr den Thema Europa an. >>> mehr

Nariman Behravesh im Interview

Der Aufschwung an den Aktienmärkten seit Jahresbeginn sollte einigermassen stabil bleiben, wie Nariman Behravesh, Chefökonom bei IHS Markit, im cash-Video-Interview am WEF in Davos sagt. >>> mehr