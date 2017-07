Übernahme von US-Versorger Oncor: Elliott fordert Buffett heraus

In einem am Montag veröffentlichten Brief kritisierte Elliott, Buffetts Gebot biete nicht genug für die Gläubiger. Der Hedgefonds forderte, dass EFH deshalb Gebote von weiteren Interessenten zulässt. Oncor ist mit rund 10 Millionen Kunden der grösste Stromanbieter in Texas.

Elliott bewertet Oncor mit 18,5 Milliarden US-Dollar und den umstrukturierten Mutterkonzern EFH mit 9,3 Milliarden Dollar. Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hatte am 7. Juli angekündigt, Oncor in einem Deal im Gesamtwert von knapp 18 Milliarden Dollar zu übernehmen - und 9 Milliarden für EFH zu bezahlen. EFH ist seit April 2014 insolvent. Frühere Übernahmeversuche durch NextEra Energy und Hunt Consolidated waren von der Aufsichtsbehörde abgeblockt worden.

Singers Hedgefonds-Gesellschaft Elliott Management ist dafür bekannt, sich in laufende Übernahmeprozesse einzuschalten und den Preis nach oben zu treiben - so geschehen bei der Übernahme des deutschen Kranherstellers Demag Cranes durch den US-Konzern Terex und beim Kauf von Kabel Deutschland durch Vodafone. Gerade erst soll Elliott beim Generikahersteller Stada eingestiegen sein. Die Finanzinvestoren Bain und Cinven unternehmen derzeit einen zweiten Anlauf, den Pharmakonzern aus Bad Vilbel zu übernehmen.

Für weltweites Aufsehen sorgte Elliott im Jahr 2012 mit dem Streit um das argentinische Marine-Schulschiff "Libertad". Der Hedgefonds hatte das Schiff im afrikanischen Ghana beschlagnahmen lassen, um Anleiheschulden vom argentinischen Staat einzutreiben. Allerdings führte das Vorhaben nicht zum Ziel: Der Internationale Seegerichtshof in Hamburg zwang Ghana, das Schiff freizugeben, weil Kriegsschiffe nach internationalem Recht der Immunität unterlägen./stw/kro/das

(AWP)