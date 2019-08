Übernahmeangebot für Metro wohl nicht erfolgreich

(Ausführliche Fassung) - Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky ist mit seinem Übernahmeangebot für den Handelskonzern Metro offenbar gescheitert. Das freiwillige Angebot werde "höchstwahrscheinlich" nicht erfolgreich sein, hiess es am Donnerstag auf der Internetseite des Bieterkonsortiums EPGC. Die aktuellen Informationen über die Anzahl der eingereichten Aktien, sowie der Papiere, die dem Konsortium bereits gehören, deuteten darauf hin, dass die Mindestannahmeschwelle von 67,5 Prozent nicht erreicht werde. Die Aktie lag am Nachmittag mit 2,3 Prozent im Plus.