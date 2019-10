Übernahmekampf um Just Eat spitzt sich zu

Der Übernahmekampf um den britischen Lebensmittel-Lieferdienst Just Eat zwischen den niederländischen Unternehmen Takeaway und Prosus spitzt sich zu. Takeaway forderte seinen mit beiden Gegnern verbandelten Grossaktionär Delivery Hero zur Zurückhaltung auf. Delivery Hero solle an der Abstimmung über die Übernahme nicht teilnehmen, weil es Interessenkonflikte gebe, erklärte Takeaway am Montag.