Übernahmeskandal: Autonomy-Gründer droht Auslieferung an USA

Wegen mutmasslicher Bilanzmanipulation in Milliardenhöhe droht dem britischen Geschäftsmann Michael Lynch die Auslieferung an die USA. Die britische Innenministerin Priti Patel genehmigte den Schritt, wie die BBC am Samstag berichtete. Zuvor hatte Lynch in London eine milliardenschwere Betrugsklage verloren.