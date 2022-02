Ukraine soll für 500 Millionen Euro Waffen und Ausrüstung bekommen

Dem Vorschlag Borrells zufolge solle nun in einem ersten Schritt 450 Millionen Euro für Waffen und 50 Millionen Euro für andere Ausrüstung zur Verfügung gestellt werden. Er könnte bereits an diesem Sonntagabend von den EU-Aussenministern in einer Videokonferenz gebilligt werden und dann im schriftlichen Verfahren beschlossen werden.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigte sich am Sonntagabend sicher, dass dies so kommen wird. "Zum ersten Mal wird die Europäische Union den Kauf und die Lieferung von Waffen und anderen Ausrüstungsgegenständen an ein Land finanzieren, das angegriffen wird", sagte sie am späten Sonntagnachmittag in Brüssel. Dies sei ein Wendepunkt./aha/DP/he

(AWP)