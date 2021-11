Ukraine: Vertrag mit US-Firma über Atomreaktor-Bau unterzeichnet

Ende August war bei einem USA-Besuch von Präsident Wolodymyr Selenskyj bereits ein Memorandum über den Bau von bis zu fünf Kraftwerksblöcken für umgerechnet bis zu 25 Milliarden Euro unterzeichnet worden. Im rund 180 Kilometer von der EU-Grenze entfernten Atomkraftwerk Chmelnyzkyj bei dem Städtchen Netischyn sind bisher zwei Blöcke sowjetischer Bauart zu je 1000 Megawatt im Betrieb.

Der Interimschef von Energoatom, Petro Kotin, kündigte darüber hinaus einen massiven Ausbau der Atomenergieproduktion an. "Unser Ziel ist es, 24 Gigawatt an Atomenergiekapazitäten im Energiesystem zu haben", sagte er gemäss der staatlichen Nachrichtenagentur Ukrinform. Aktuell haben die 15 im Betrieb befindlichen Kraftwerksblöcke eine Gesamtkapazität von etwas weniger als 14 Gigawatt.

Die Atomenergie wird in der Ex-Sowjetrepublik trotz des Atomunglücks von Tschernobyl 1986 nicht in Frage gestellt. Mehr als 50 Prozent des ukrainischen Strombedarfs wird von vier Atomkraftwerken gedeckt. Erst im Sommer wurde ein neues Atommüllzwischenlager in der radioaktiv verseuchten Sperrzone um Tschernobyl eingeweiht./ast/DP/stw

(AWP)