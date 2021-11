Umbau bringt Tabakkonzern Imperial Brands Ergebnissprung

Beim Tabakkonzern Imperial Brands trägt der Umbau erste Früchte. Der Fokus im Tabakgeschäft auf die wichtigsten Märkte und die begonnene Straffung der Organisation brachten den Briten im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/21 (Ende September) im Tagesgeschäft einen Ergebnissprung, wie der Konzern am Dienstag in Bristol mitteilte. Im neuen Geschäftsjahr dürften jedoch hohe Kosten belasten. Die Aktie legte in den ersten Handelsminuten knapp zwei Prozent zu und gehörte zu den grössten Gewinnern im FTSE 100 .