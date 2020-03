Umfrage: Deutsche Unternehmen erwarten mittelfristig kaum Folgen

Die allermeisten deutschen Unternehmen erwarten einer Umfrage zufolge keine mittelfristigen Auswirkungen durch das neuartige Coronavirus. 85 Prozent von 46 befragten Firmen sehen keine Auswirkungen des Virus auf das Branchenwachstum in den nächsten drei Jahren, wie eine Umfrage der Kommunikationsberatung Kirchhoff Consult ergibt, in die die Nachrichtenagentur dpa-AFX Einsicht hatte. Sieben Prozent erwarten negative Folgen in dem Zeitraum, neun Prozent positive.