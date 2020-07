Umsatz- und Gewinnrückgang bei Danone - Aktie stürzt ab

(Ausführliche Fassung) - Der französische Lebensmittelkonzern Danone hat im ersten Halbjahr im Zuge der Corona-Pandemie einen Umsatz- und Ergebnisrückgang verzeichnet. Die Erlöse sanken um knapp vier Prozent auf 12,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Dies führte Danone auf ein schwaches zweites Quartal zurück - in den ersten drei Monaten hatte der Konzern noch von Hamsterkäufen profitiert.