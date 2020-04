BILLANCOURT (awp international) - Die Geschäfte des französischen Autobauers Renault sind im Zuge der Coronavirus-Krise zu Jahresbeginn eingebrochen. Der Umsatz sackte mit 19,2 Prozent um fast ein Fünftel auf 10,1 Milliarden Euro ab, wie das Unternehmen am Donnerstag in Boulogne-Billancourt mitteilte. Die Konzerngruppe hatte zwischen Januar und Ende März gut ein Viertel weniger Fahrzeuge verkauft. Derzeit seien die Auswirkungen der Pandemie auf die Ergebnisse in diesem Jahr weiter unmöglich zu fassen, eine neue Prognose für den im März gestrichenen Ausblick will Renault so bald wie möglich geben.