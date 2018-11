Umstellung auf WLTP: Volkswagen liefert weniger Autos in Europa aus

Wegen der Umstellung auf das neue Abgas-Prüfverfahren WLTP hat der Volkswagen -Konzern auch im Oktober weniger Autos verkauft. Im Vorjahresvergleich fiel die Zahl der Auslieferungen um 10 Prozent auf insgesamt 846 300 Fahrzeuge weltweit, wie das Unternehmen am Montag in Wolfsburg mitteilte. Besonders stark waren die Verluste in Deutschland (minus 23,2 Prozent auf 79 400 Autos) und Westeuropa (minus 19,3 Prozent auf 229 300 Autos). In Südamerika steigerte VW unterdessen seine Verkäufe um 19,8 Prozent auf 54 500 Wagen.