Umweltauflagen für Fjorde stellen Kreuzfahrtbranche vor Probleme

Die strengen Umweltauflagen in einigen norwegischen Fjorden stellen die Kreuzfahrtbranche vor Herausforderungen. In dem beliebten Urlaubsziel Geiranger hat man seit der Einführung der neuen Regeln am 1. März zahlreiche Abbestellungen bekommen. "Vor allem von Schiffen, die vor 2000 gebaut wurden und den Anforderungen nicht entsprechen", sagte die Chefin der Häfen der Gemeinde Stranda, Rita Berstad Maraak.