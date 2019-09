UN-Bericht zeigt weltweite Kluft bei digitalen Geschäften

Ein neuer Bericht der Vereinten Nationen offenbart eine tiefe Kluft bei digitalen Geschäftsmodellen zwischen den USA und China auf der einen Seite und dem Rest der Welt auf der anderen. Die Schaffung von Wohlstand in der Digitalwirtschaft sei stark auf die Vereinigten Staaten und China konzentriert, während vor allem Afrika und Südamerika in dieser Hinsicht abgeschlagen seien, heisst es in dem Bericht, den die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung am Mittwoch veröffentlichte.