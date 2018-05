Der Sportartikelhersteller Under Armour ist im ersten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich stand ein Minus von 30 Millionen US-Dollar (25 Mio Euro), wie der Nike -Konkurrent am Dienstag in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte der Verlust lediglich 2,3 Millionen Dollar betragen. Under Armour machte hohe Sonderkosten wegen des Konzernumbaus für das schlechte Ergebnis verantwortlich.