Under Armour stürzt nach Gewinnwarnung an der Börse ab

Der US-Sportartikelhersteller Under Armour steht nach schwachen Quartalszahlen und einer Gewinnwarnung an der Börse unter Druck. In den drei Monaten bis Ende September schrumpfte der Umsatz verglichen mit dem Vorjahreswert um 5 Prozent auf 1,4 Milliarden US-Dollar, wie der Nike- und Adidas-Rivale am Dienstag in Baltimore (US-Bundesstaat Maryland) mitteilte. Der Nettogewinn brach von 128 Millionen auf 54 Millionen Dollar ein.